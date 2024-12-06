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Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Fenerbahçe maçının tarihi ve saati belli oldu. Türkiye'nin en büyük rekabetlerinden biri olan bu maç, futbolseverlerin yoğun ilgisini çekiyor. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu oluyor.

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin detayları merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ Mİ?

beINSports, Türkiye'de futbol ve diğer spor müsabakalarını yayınlayan en popüler spor kanallarından biridir. Ancak beIN Sports kanalları genellikle ücretli bir üyelik sistemiyle hizmet vermektedir ve yayınlarının çoğu şifreli olarak sunulmaktadır. Bu nedenle, kullanıcıların maçları izleyebilmesi için beIN Sports üyeliği satın almaları ya da Digiturk aboneliği gibi platformlara dahil olmaları gerekmektedir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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