Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş- Fenerbahçe maçı ne zaman? Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin detayları merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

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