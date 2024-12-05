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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?
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Türkiye'nin en büyük futbol rekabetlerinden biri olan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının tarihi belli oldu. Futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşma, taraftarların gözdesi olacak. Maçın tarihi ve saati ile ilgili detaylar haberimizde!

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin detayları merak ediliyor. Futbol severler, bu önemli karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık 2024 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbi maçı beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇLARI NASIL GEÇİYOR?

İki takım arasında yapılan son 8 müsabakada futbolcular, 3 kırmızı ve 54 sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken, hakem Tugay Kaan Numanoğlu 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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