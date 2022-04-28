Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta? Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisi 2-2 sonuçlanmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Vodafona Park'ta. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İşte 36. haftanın programı:

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