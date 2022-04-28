Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta? - Haberler

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programının netleşmesi sonrasında Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? sorusunun yanıtı da belli oldu. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi saat kaçta, hangi gün?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta? Kadıköy'de oynanan sezonun ilk derbisi 2-2 sonuçlanmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın Avrupa kupalarına katılma iddiası devam ediyor.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın programı belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi Vodafona Park'ta. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İşte 36. haftanın programı:

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi gün, saat kaçta?

Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe, Beşiktaş, Gündem, Spor, Haberler

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