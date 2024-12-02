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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
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BJK - FB maçı ne zaman 2024? Beşiktaş- Fenerbahçe maçına sayılı günler kala maçı izlemek isteyenler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. 3 puan almak isteyen iki takım arasındaki mücadele yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?

Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Derbiyi canlı ve saatinde izlemek isteyen futbol severler, BJK - FB derbi ne zaman 2024, Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimdir? araştırması yapıyor. Peki, derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...

BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı, 07 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

BJK - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

BJK - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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