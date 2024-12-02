Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
BJK - FB maçı ne zaman 2024? Beşiktaş- Fenerbahçe maçına sayılı günler kala maçı izlemek isteyenler, BJK - FB derbi ne zaman 2022? Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. 3 puan almak isteyen iki takım arasındaki mücadele yakından takip ediliyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman?
Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Derbiyi canlı ve saatinde izlemek isteyen futbol severler, BJK - FB derbi ne zaman 2024, Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın hakemleri kimdir? araştırması yapıyor. Peki, derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...
BJK - FB DERBİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Fenerbahçe Maçı, 07 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
BJK - FB DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
BJK - FB DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Maç, İstanbul'da, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.