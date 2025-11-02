Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş bu akşam Fenerbahçe ile Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11!

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ Fenerbahçe İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş:

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?


Fenerbahçe :

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşma olacak. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi, şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformları üzerinden izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalına erişmek isteyen izleyiciler aşağıdaki platformlar üzerinden maçı takip edebilir:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın en önemli derbisi olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAATİ VE ÖZEL YAYIN DETAYLARI

Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Bein Sports ekranlarında kapsamlı analizler, özel röportajlar ve yorumlarla futbolseverlere geniş bir yayın akışı sunulacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

DERBİNİN OYNANACAĞI STADYUM

Bu dev mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Yoğun taraftar ilgisinin beklendiği karşılaşmada, tribünlerde coşkulu bir atmosfer yaşanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENEBİLİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports aboneliği gerekmekte. Aboneler, bu önemli derbiyi Bein Connect üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecekler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Ne yaptın sen Hakan Çalhanoğlu! Kullandığı korneri görenler inanamıyor

Milli yıldızımızın kullandığı korneri görenler inanamıyor
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Afrika ülkesi faciayla boğuşuyor! Bilanço ağır

O ülke faciayla boğuşuyor! Bilanço çok ağır
Sergen Yalçın'dan ilk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti

İlk 11'de sürpriz tercih! Yıldız ismi yedeğe çekti
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.