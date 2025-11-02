Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

BEŞİKTAŞ Fenerbahçe İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş:



Fenerbahçe :

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi, futbolseverlerin heyecanla beklediği dev karşılaşma olacak. Mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Derbi, şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformları üzerinden izlenebilecek.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalına erişmek isteyen izleyiciler aşağıdaki platformlar üzerinden maçı takip edebilir:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları yakından ilgilendiren bu karşılaşma, haftanın en önemli derbisi olarak öne çıkıyor.

MAÇ SAATİ VE ÖZEL YAYIN DETAYLARI

Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde Bein Sports ekranlarında kapsamlı analizler, özel röportajlar ve yorumlarla futbolseverlere geniş bir yayın akışı sunulacak.

DERBİNİN OYNANACAĞI STADYUM

Bu dev mücadele, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda (Vodafone Park) oynanacak. Yoğun taraftar ilgisinin beklendiği karşılaşmada, tribünlerde coşkulu bir atmosfer yaşanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENEBİLİR?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek için Bein Sports aboneliği gerekmekte. Aboneler, bu önemli derbiyi Bein Connect üzerinden şifresiz şekilde takip edebilecekler.