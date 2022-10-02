Beşiktaş - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) BJK - FB maç özeti izle! Derbi maç özeti izle!
Gündem Haberleri
Spor Toto Süper Lig'te heyecan sürerken Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti izle araştırması yapmakta. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti nasıl izlenir? Derbi kaç kaç bitti? FB BJK maç özeti izle! BJK FB maç özeti! BJK FB maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar!
Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti izle! Spor Toto Süper Lig'te heyecan sürerken Beşiktaş - Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maçın özeti için Beşiktaş Fenerbahçe maç özeti izle araştırması yapmakta. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı özeti nasıl izlenir? Derbi kaç kaç bitti? FB BJK maç özeti izle! BJK FB maç özeti! BJK FB maç özeti görüntüleri ve önemli pozisyonlar haberimizde...
Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.
Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti izlemek için BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 0 - 0 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başladı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynandı.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlandı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetti. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yaptı.
Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen ancak son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan çıkmadı.
Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir türlü üretemedi.
İkinci yarıya Beşiktaş iyi başlarken siyah-beyazlıların baskısını 60. dakikada kıran Fenerbahçe, 7-8 dakika set oyununa döndü ve özellikle Beşiktaş savunmasının arasına atılan toplarla gol aradı. Kalan dakikalarda iki teknik adamın da müdahaleleri sonuca etki etmedi. Dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.