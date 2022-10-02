Beşiktaş - Fenerbahçe Maç Özeti (VİDEO) BJK - FB maç özeti izle! Derbi maç özeti izle!

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BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZET İZLE

Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti izlemek için BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ 'ne tıklayınız.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı, 0 - 0 eşitlikle sona erdi.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynandı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANDI?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynandı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlandı. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetti. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yaptı.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ SKORU

Süper Lig'in 8. haftası Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Bol gollü olması beklenen ancak son toplarda iki takımın da başarı sağlayamadığı, kısır geçen mücadelede kazanan çıkmadı.

BEKLENTİNİN ALTINDA KALDILAR

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçe rakip alanda daha etkili gözüken taraf olurken, Beşiktaş ise hızlı ataklarla sarı-lacivertlilerin kalesinde gol aradı. Ancak iki takım da arzu ettiği pozisyonları bir türlü üretemedi.

DERBİDE GOL SESİ ÇIKMADI

İkinci yarıya Beşiktaş iyi başlarken siyah-beyazlıların baskısını 60. dakikada kıran Fenerbahçe, 7-8 dakika set oyununa döndü ve özellikle Beşiktaş savunmasının arasına atılan toplarla gol aradı. Kalan dakikalarda iki teknik adamın da müdahaleleri sonuca etki etmedi. Dev derbi golsüz eşitlikle sona erdi.