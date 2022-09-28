Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Beşiktaş-Fenerbahçe maç biletleri maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Beşiktaş Fener maç bileti!

Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Transfer sezonuna damga vuran Beşiktaş'ın evinde Fenerbahçe'u ağırlayacağı maçın biletleri sporseverler tarafından araştırılmakta. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Beşiktaş bilet devri nasıl yapılır? İşte Beşiktaş Fener maç bileti!

Transfer dönemine Dele Alli, Redmond, Weghorst gibi isimleri takıma kazandıran Beşiktaş'ın evinde oynayacağı Fenerbahçe mücadelesine taraftarın ilgili çok büyük. Birçok Beşiktaşlı futbolsever internetten Fenerbahçe maçı biletleri ile ilgili araştırma yapmakta. Konuya ilişkin internette en çok merak edilen sorular ise Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne kadar? Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne zaman, saat kaçta çıkacak? Beşiktaş bilet devri nasıl yapılır? oldu. Beşiktaş - Fenerbahçe biletleri satışa çıktı! Bilet devri ve bilet satın almak için detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 8. Hafta mücadelesi biletleri 28 Eylül Çarşamba günü saat 10:00'da passo.com.tr adresinden satışa sunulmuştur.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe biletleri fiyatları;

100 VIP - ₺4.580,00

101 - 126 VIP - ₺3.800,00

1. Kategori - ₺1.540,00

2. Kategori - ₺1.400,00

3. Kategori - ₺1.130,00

4. Kategori - ₺995,00

5. Kategori - ₺915,00

6. Kategori - ₺740,00

7. Kategori - ₺285,00

8. Kategori - ₺270,00

DOĞU ÜST TRİBÜN - ₺840,00

KUZEY ÜST TRİBÜN - ₺270,00

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

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BİLETİMİ NEREDEN SATIN ALABİLİRİM?



Biletinizi passo.com.tr ve Passo Akıllı Telefon uygulaması üzerinden satın alabilirsiniz.

Kaç adet bilet satın alabilirim?

Bir kişi, yalnızca bir adet bilet satın alabilir. Bilet satın alacak taraftarlarımızın passolig kart sahibi olmaları gerekmektedir.

PASSOLİG KARTIM HENÜZ ELİME ULAŞMADI, MAÇA NASIL GİRERİM?



Passolig kartınız henüz elinize ulaşmadıysa tek maçlık geçiş kartınızı Vodafone Park Bilet Satış Gişesi'nden teslim alabilir ya da akıllı telefonunuzdan Passo uygulamasını indirerek stadyuma giriş yapabilirsiniz.

Kombinemi sezon içerisinde kaç maç transfer etme hakkım var?

Doğu Üst ve Kuzey Üst tribünleri ile kadın ve öğrenci indirimli kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 3 maç ile sınırlı transfer hakkı bulunmaktadır. Diğer kategorilerden kombinesi olan taraftarlarımızın 2022-2023 sezonu içerisinde 6 maç ile sınırlı transfer hakkı bulunmaktadır.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarına gelemeyecek kombine sahipleri, kombinelerini belirtilen maçlar için Kulübümüze devredebileceklerdir. Kulübümüze devredilen koltuğun satılması durumunda ilgili maçın bilet ücretinin %47'lik bölümü kombine sahibinin Passolig hesabına aktarılacaktır. Aktarılan ücret, bir sonraki sezonun kombine yenilemesinde indirim olarak kullanılabilir.

KOMBİNE TRANSFER HAKKIM DOLDU, NE YAPABİLİRİM?

Kombine transfer hakkını dolduran taraftarlarımız, gidemeyecekleri her bir karşılaşma için kombinelerini Kulübümüze devredebilirler.

Maça gidemeyeceğim kombinemi nasıl değerlendiririm?

Maça gidemeyecek taraftarlarımız, kombinelerini kulübümüze devredebilirler. Devir edilen kombinenin Kulübümüz tarafından satılmasının ardından bilet ücretinin %47'si parapuan olarak ilgili taraftarlarımızın Passo hesaplarına aktarılacaktır. Biriken parapuanlar 2023-2024 sezonu kombine yenilemesinde indirim avantajı sağlamaktadır. Devir talebinin onaylanması için Kulübümüz tarafından satışa sunulan aynı kategori koltukların tükenmesi gerekmektedir.

GAZİ-ENGELLİ TRİBÜN BİLET TALEBİNİ NASIL YAPARIM?

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu'nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Biletler, Gazi Engelli Tribünü kapasitesiyle sınırlı olduğundan yarın (28 Eylül) saat 10.00 itibariyla yapılacak talepler, sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Gazi Engelli Tribünü biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımızın engelli talep formunun "Engellilik Oranı" bölümüne gazi olduklarını belirtmek için "Gazi" yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Fenerbahçe Karşılaşması İl Güvenlik Kurulu Kararları

- Fenerbahçe karşılaşmasında sadece Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kart sahibi taraftarlar bilet satın alabilirler.

- 02.10.2021 tarihinden itibaren Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartlarını iptal etmeyen taraftarlar karşılaşmaya bilet satın alamayacaktır.

- Karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlar ve kombine sahipleri biletlerini transfer edemeyecektir.

- Misafir tribünü, rakip takım taraftarı için satışa kapalı olacak, söz konusu koltuklar Beşiktaş taraftarları için satışa sunulacaktır.