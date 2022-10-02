Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler! Derbi kadrosu! BKJ - FB kadroları belli oldu mu? Beşiktaş Fenerbahçe maç kadroları!

Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu, ilk 11'ler merak ediliyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Hücum ağırlıklı futbollarıyla taraftarlarına bu sezon büyük heyecan yaratan iki takımın mücadelesi futbolseverlere seyir zevki yüksek bir mücadele vadediyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe ilk 11'ler! Derbi kadrosu! BKJ - FB kadroları belli oldu mu? Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ KADROSU

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Serdar Aziz, Gustavo, Szalai, Arao, Crespo, İrfan Can, Lincoln, Valencia, Joao Pedro

BEŞİKTAŞ'TA N'KOUDOU YOK

Bu sezon Beşiktaş'ın en önemli hücum silahları arasında yer alan Georges-Kevin N'Koudou, derbide takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalması beklenen siyah-beyazlı oyuncu, bu sezon ligde görev yaptığı 7 maçta 4 gol atarak kariyerinin en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde tedavileri devam eden Nazım Sangare, Luan Peres ve Joshua King, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.