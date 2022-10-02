Beşiktaş - Fenerbahçe hakemi kim? BJK - FB maçı hakemi kim? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim?

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi maçı yönetecek olan hakem kadrosunun kimlerden oluştuğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakemi kim? BJK FB maçını kim yönetiyor? merak edilenler arasında yer alırken Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? sorusu da önemli pozisyonların ardından VAR'a gidilmesi nedeniyle araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş hakemi kim?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hakemi kim? Bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi maçı yönetecek olan hakem kadrosunun kimlerden oluştuğu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı hakemi kim? BJK FB maçını kim yönetiyor? merak edilenler arasında yer alırken Beşiktaş Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? sorusu da önemli pozisyonların ardından VAR'a gidilmesi nedeniyle araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş hakemi kim? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yardımcı hakem olarak Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok görev yapacak. VAR'da ise Alper Ulusoy görev yapacak.

VOLKAN BAYARSLAN KİMDİR?

Volkan Bayarslan 1 Ocak 1978, Erzurum doğumlu Türk hakemdir. Süper Lig'de ilk defa Bursaspor - Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumsporun genç takımında fubol oynadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. Sınıfta iken Ağrı Spor'a transfer oldu.

1978 yılında Erzurum'da doğan Bayarslan, 2000 yılında hakemliğe başladı ve 2002 yılına ilk profesyonel maçına yardımcı hakem olarak çıktı. 2010 yılına kadar alt liglerde görev yaptı. 2010-2011 yılı futbol sezonunda üst klasman hakem kadrosuna girdi. 21.08.2010 tarihinde Samsunspor - Akhisar Belediye Gençlik ve Spor müsabakasıyla ilk 1. Lig deki ilk hakemlik tecrübesini yaşamış oldu. 2008 yılından 2011 yılına kadar genellikle 4. hakemlik yapan Bayarslan, Süper Ligde ilk defa hakem olarak 30 Ekim 2011'de oynanan Bursaspor ve Manisaspor maçında görev yaptı. Erzurumlu olan ve TFF Bölge Müdürlüğü görevinde de bulunan Aytaç Bayarslan'ın oğlu Volkan Bayarslan, Erzurumspor Alt Yapısında futbola başladı. Mavi-beyazlı formanın yanı sıra Oltuspor formasını giydi. Eğitim için gittiği Trabzon'da Köprübaşı Gençlikspor takımında futbol oynadı. Burada profesyonelliğe geçen Bayarslan AĞRISPOR 5 Ekim 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.'a transfer oldu. 1999 yılında profesyonel futbolu bırakıp hakemliğe başladı. Daha sonraları ailesi ile birlikte İstanbul'a taşınan 37 yaşındaki Bayarslan güçlü fiziki yapısı ve futbol bilgisinin de katkısıyla başarılı bir şekilde klasman yükselerek Süper Ligde maç yönetmeye başladı.

24.04.2016 tarihinde Trabzonspor - Fenerbahçe maçının 89. dakikasında sahaya atlayan bir futbol holiganı tarafından saldırıya uğramıştır. Süper Lig tarihinde ilk kez bir hakem maçın oynandığı esnada tribünden gelen bir kişi tarafından somut fiziki saldırıya uğramıştır.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) günü saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 02.10.2022 Pazar (Bugün) oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının spikeri Bein Sports spikerlerinden Özkan Öztürk'tür.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı İstanbul'da Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş - Fenerbahçe maçını canlı izlemek için Bein Sport kullanıcısı olmanız gerekmektedir.