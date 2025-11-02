Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Dev derbi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden izlemek mümkün olacak.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izleyebilmek için aşağıdaki platformlardan yararlanabilirsiniz:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından biri olan bu mücadele, ligin zirvesini yakından ilgilendiriyor.

Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında Bein Sports ekranlarında geniş analizler ve yorumlarla birlikte yayın yapılacak.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen derbide büyük bir atmosfer yaşanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş 11'i:



Fenerbahçe11'i: