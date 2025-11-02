Haberler

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş – Fenerbahçe derbisi futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Dev derbi, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifreli olarak Digiturk 77. kanal, Kablo TV 232. kanal, Türksat uydusu ve Bein Connect platformu üzerinden izlemek mümkün olacak.

BEİN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalını izleyebilmek için aşağıdaki platformlardan yararlanabilirsiniz:

• Digiturk: Kanal 77

• Kablo TV: Kanal 232

• Türksat Uydusu: Şifreli yayın

• İnternet: Bein Connect üzerinden canlı yayın

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ezeli rakipler Beşiktaş ve Fenerbahçe, 2 Kasım 2025 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Haftanın en kritik maçlarından biri olan bu mücadele, ligin zirvesini yakından ilgilendiriyor.

Derbi mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Maç öncesinde ve sonrasında Bein Sports ekranlarında geniş analizler ve yorumlarla birlikte yayın yapılacak.

Karşılaşma, Beşiktaş'ın ev sahipliğinde İstanbul Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Tribünlerin tamamen dolması beklenen derbide büyük bir atmosfer yaşanacak.

Beşiktaş Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Fenerbahçe maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Beşiktaş Fenerbahçe maçını şifresiz izleyebilecekler.

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?
Beşiktaş 11'i:

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Fenerbahçe11'i:

Beşiktaş Fenerbahçe DERBİ ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti

Müsavat Dervişoğlu'nun sözleri üzerine Ayşe Ünlüce salonu terk etti
Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Sözleşmesi feshedildi
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Süper Lig'de 5 gollü nefes kesen maç! Kayserispor ilk galibiyetini aldı

5 gollü nefes kesen maç! İlk 3 puanlarını son dakikalarda aldılar
Trump bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Savaş bakanlığımıza harekata hazırlanma talimatı verdim

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi! Orduya "Hazır olun" talimatı
7 maçtır yenilmiyorlar! Süper Lig'de nefes kesen maç

Bu takımı kim yenecek?
Yeşilçam'ın jönü Engin Çağlar'ın cenazesinde büyük saygısızlık! Fotoğraf için yarışa girdiler

Yeşilçam jönünün cenazesinde büyük saygısızlık! Adeta yarışa girdiler
Papa'nın ziyaret edeceği İznik'te su altından 2 bin yıllık beddua çıktı

Papa'nın ziyarete gideceği yerde su altından 2 bin yıllık beddua çıktı
2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor

2029'a kadar süre verdi! Herkes Rıdvan Dilmen'in o iddiasını konuşuyor
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.