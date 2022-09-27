Beşiktaş-Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe Passolig bilet fiyatları!

Beşiktaş-Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? Beşiktaş Süper Lig'in 8. haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu dev derbiye futbolseverler büyük ilgi gösterirken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan mücadelenin bilet fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş-Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş-Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? İşte Beşiktaş-Fenerbahçe bilet fiyatları!

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi ile ilgili detaylar netlik kazanmaya başladı. Derbiye taraftarlar yoğun ilgi gösterirken en çok merak edilen konu bilet fiyatları oldu. Konuya ilişkin futbolseverler en çok Beşiktaş- Fenerbahçe biletleri satışa çıktı mı? Beşiktaş- Fenerbahçe maç biletleri ne kadar? İşte Beşiktaş- Fenerbahçe bilet fiyatları! BJK-FB bilet fiyatları ne? BJK-FB bilet al! Derbi bilet fiyatları! gibi konuları araştırıyor. Merak eden ve araştıranlar için işte Beşiktaş - Fenerbahçe bilet fiyatları!



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan 8. Hafta mücadelesi bilet satışına 28 Eylül Çarşamba saat 10.00'da başlanacaktır.

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe biletleri fiyatları;

100 VIP - ₺4.580,00

101 - 126 VIP - ₺3.800,00

1. Kategori - ₺1.540,00

2. Kategori - ₺1.400,00

3. Kategori - ₺1.130,00

4. Kategori - ₺995,00

5. Kategori - ₺915,00

6. Kategori - ₺740,00

7. Kategori - ₺285,00

8. Kategori - ₺270,00

DOĞU ÜST TRİBÜN - ₺840,00

KUZEY ÜST TRİBÜN - ₺270,00





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

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