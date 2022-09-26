Beşiktaş-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Fenerbahçe passolig maç bileti ne kadar?

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan derbi mücadelesine birçok futbolseverin yoğun ilgili devam ediyor. Takımlarına tribünden destek olmak isteyen Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar maçın biletlerine ilgi gösteriyor. Beşiktaş-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne kadar?

Beşiktaş ile Fenerbahçe Süper Lig'in 8. haftasında karşı karşıya gelecek. Bu zorlu mücadeleye taraftarların yoğun ilgili devam ederken takımlarına destek vermek isteyen futbolseverler bilet almak için detayları araştırıyor. Futbolseverler konuya ilişkin internette en çok Beşiktaş-Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Beşiktaş-Fenerbahçe maç bileti ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar haberimizde.



BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

BEŞİKTAŞ-FENERBAHÇE MAÇI BİLETİ NE KADAR?

Beşiktaş, Fenerbahçe biletleri fiyatları;

Maç biletleri henüz satışa çıkmadığı için bilet fiyatları şu an bilinmiyor.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE BİLET DEVRİ NASIL YAPILIR?

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na "Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Biletlerim" sekmesini açın.

• Transfer etmek istediğiniz maçın karşısındaki "TC Kimlik No" kutucuğuna maç biletinizi transfer edeceğiniz kişinin TC Kimlik numarasını "yazın ve "Tanımla" butonuna basın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız bilet o kişiye transfer edilmiş demektir.

• Transfer işleminin başarılı olması için transfer edilecek kişinin geçerli bir Passolig Kartının olması, aynı ya da izin verilen kart türüne sahip olması ve transferi yapılacak maçın biletine sahip olmaması gerekmektedir.

• Kombinenizi transfer etmek için:

• www.passo.com.tr'ye veya Passo Mobil Uygulaması'na"Üye girişi" yapın.

• Profilinizi görüntüleyin ve "Kombinelerim" sekmesine tıklayın.

• "Kombine Transferi" sekmesine tıklayın.

• Kombinenizi ve transfer etmek istediğiniz maçı seçin.

• Transfer edilecek kişinin TC Kimlik numarasını "TC Kimlik No" kutucuğuna yazın ve "Tanımla" butonunu tıklayın.

• "Bilet Transferi" başlığı altında transfer edilen kişinin TC Kimlik numarasını görüyorsanız ilgili maça ait hakkınız o kişiye transfer edilmiş demektir.

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