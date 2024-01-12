Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Fatih Karagümrük hangi kanalda, şifresiz mi?

Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi ve Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fatih Karagümrük hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

13-01-2024 BEŞİKTAŞ VS FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI BEIN SPORTS 1 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, 13 Ocak Cumartesi günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Fatih Karagümrük Maçı, saat 19:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.