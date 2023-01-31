Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka öncesi detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Kritik maça dair detaylar futbolseverler tarafındanmerak ediliyor. Peki Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman ,saat kaçta? Beşiktaş -Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, ligde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlılar kazanırken, 2'sinde ise galip gelen taraf Karagümrük oldu. 2 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Süper ligin 22. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ligde oynadığı 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi sonrası topladığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor. Ev sahibi ekip Fatih Karagümrük ise 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7 beraberlik, 5 yenilgiyle elde 22 puanla 10. basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMLÜK MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabaka 31 Ocak Salı günü saat 20.00 da başlayacak.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMLÜK MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?

Süper ligin 22 .Haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 den futbolseverler ile buluşacak.

BEŞİKTAŞ- FATİH KARAGÜMLÜK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper ligin 22. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Ricci, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Talha, Saiss, Masuaku, Redmond, Atiba, Gedson, Dele, Cenk, Aboubakar