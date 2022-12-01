Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçlardan biri olan Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda? Beşiktaş maçı ne zaman? İşte maç hakkındaki detaylar...