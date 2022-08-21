Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı şifresiz mi?

Spor Toto Süper Lig hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Fatih Karagümrük bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman?