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BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı?

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13 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında gerçekleşen Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? Gibi sorular merak ediliyor, araştırılıyor. Peki, BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? Semih Kılıçsoy kaç gol attı?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçının sona ermesinin ardından Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti sorusu başta olmak üzere birçok detay internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Portekizli teknik adam Fernando Santos ile ilk maçına çıkan Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Peki, BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı bitti mi, kaç gol oldu, kim gol attı? Semih Kılıçsoy kaç gol attı?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Semih Kılıçsoy, Rashica ve Gedson attı. Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Tüpraş Stadı'nda VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hafta başında sözleşme imzalanan Portekizli teknik adam, ilk sınavını Fatih Karagümrük karşısında verdi.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK GOLLERİ KİM ATTI?

Tempo seviyesi yüksek mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti. Maçın 62. dakikasında Beşiktaş'ın son maçlarına damga vuran yıldız futbolcu Semik Kılıçsoy sahneye çıktı. Yıldız futbolcu attığı şık golle takımını 1-0 öne geçirdi. Genç yetenek siyah-beyazlı formayla son 4 Süper Lig maçında 5. golünü kaydetti. Semih'in golünün ardından baskısıyı sürdüren Beşiktaş bu kez de 65. dakikada Rashica ile farkı ikiye çıkardı.

Emir Ceran
Emir Ceran
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