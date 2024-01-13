BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI: Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki!

Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki!

BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI

3 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.