BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI: Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki!
Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki, maç saatinin gelmesinin ardından taraftarlar tarafından araştırılmakta. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile mücadele edecek olan karşılaşma 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir?
Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? Sorusu, Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linkini araştırmakta olan kişiler tarafından arama motorlarında sorgulatılmakta. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Beşiktaş – Fatih Karagümrük maçı nereden, nasıl izlenir? İşte Beşiktaş Fatih Karagümrük canlı yayın linki!
BEŞİKTAŞ - FATIH KARAGÜMRÜK CANLI
3 Ocak 2024 tarihinde Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında gerçekleşecek olan Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 19:00'da İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Zaynutdinov, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Rashica, Semih Kılıçsoy, Cenk.
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can, Eysseric, Levent, Salih, Kourbelis, Güven, Lasagna.