Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Eyüpspor'u ağırladı ve zorlu geçen mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, her iki takımın da üst düzey mücadelesine sahne oldu. İlk yarıda dengeli bir oyun sergilense de Beşiktaş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirerek üstünlük sağladı. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı?

BEŞİKTAŞ- EYÜPSPOR MAÇINDAN KARELER