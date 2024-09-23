Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı?
Son zamanların popüler futbol karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş- Eyüpspor maçı sonuçlandı. Maçın galibi ve maçtan çarpıcı kareler merak konusu oldu. Maçın sonucu ve detayları haberimizde.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında kendi sahasında Eyüpspor'u ağırladı ve zorlu geçen mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. İstanbul'daki Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma, her iki takımın da üst düzey mücadelesine sahne oldu. İlk yarıda dengeli bir oyun sergilense de Beşiktaş, ikinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçirerek üstünlük sağladı. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçından kareler! Beşiktaş- Eyüpspor maçını kim kazandı?