Beşiktaş- Eyüpspor maçı şifresiz mi sorusu, maç günlerinde Google'da en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle yayın haklarının farklı platformlara ait olması, taraftarların "Maçı nasıl izleyebilirim?" sorusuna net bir yanıt aramasına neden oluyor. Bu karşılaşmanın hangi turnuva kapsamında oynandığı, yayın durumu açısından kritik önem taşıyor. Peki, Beşiktaş- Eyüpspor maçı şifresiz mi izlenebilecek? Maç Süper Lig kapsamında mı, yoksa Ziraat Türkiye Kupası'nda mı oynanıyor? Tüm detaylar, yayın kanalları ve erişim bilgileri haberimizde…

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki mücadele, maçın oynandığı turnuvaya göre farklı kanallarda yayınlanıyor. Eğer Beşiktaş-Eyüpspor maçı Süper Lig kapsamında oynanıyorsa, bu karşılaşma beIN Sports 1 kanalından yayınlanıyor ve şifreli bir platform olduğu için izleyicilerin abonelik sahibi olması gerekiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Ndidi, Orkun, Muçi, Rafa, Joao Mario, Abraham

Eyüpspor: Felipe, Calegari, Robin, Claro, Mujakic, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Kerem Demirbay, Draguş, Thiam

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.30'da başlayacak.