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Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Beşiktaş Eyüpspor arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Beşiktaş Eyüpspor MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Eyüpsporarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Beşiktaş Eyüpspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GEÇMİŞTEKİBJK - EYÜP MAÇLARI

Süper Lig'in yeni ekiplerinden ikas Eyüpspor ise oynadığı 5 mücadelenin 2'sini kazandı, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Eflatun-sarılılar, 9 puanla 5. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, geçen sezon Türkiye Kupası 5. turunda oynanan müsabakada Eyüpspor'u 4-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş EyüpsporMaçı, 22 Eylül Pazar günü 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Beşiktaş Eyüpspor maçı11'leri henüz açıklanmadı.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Eyüpspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, İstanbul'da, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKATAŞ MAÇA HAZIR

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışıldığı belirtildi.

Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idmanın, taktik çalışmayla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de başlayacak.

BEŞİKTAŞ EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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