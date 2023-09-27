Trendyol Süper Lig'de 3. haftada oynanamayan Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ne zamana ertelendiği futbolseverlerin gündeminde yer aldı. Maçın tarihi merak edilirken arama motorlarında Beşiktaş erteleme maçı ne zaman? Ertelenen BJK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? soruları araştırıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş erteleme maçı ne zaman? Ertelenen BJK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı?

Süper Lig'de futbol heyecanı devam ederken BJK - Adana Demirspor karşılaşması 3. haftada ertelenmişti. Karşılaşmanın hangi tarihe ertelendiği ise merak konusu oldu. Merak edilenler arasında yer alan Beşiktaş erteleme maçı ne zaman? Ertelenen BJK - Adana Demirspor maçı hangi kanalda, canlı izleme linki var mı? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. Maçın detayları haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ERTELEME MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Adana Demirspor'un karşılaşması Süper Lig'de 3. haftada başka bir tarihe ertelenmişti. Erteleme maçı yeni Adana Stadı'nda 27 Eylül günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşması olanBeşiktaş -Adana Demirspor maçı BeIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER OYNAMAYACAK?



Süper Lig'de ertelenen Adana Demirspor maçı için kamp kadrosunu açıklayan Beşiktaş, maça 5 eksikle çıkacak. Gedson Fernandes ve Ante Rebic sakatlıkları nedeniyle, Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer almayacak.

Beşiktaş'ın kamp kadrosu: