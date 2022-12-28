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Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

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Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

Futbolseverler tarafından merak edilen konular arasında yer alan ve birçok taraftar tarafından merak konusu olan Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusu, arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Peki, Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

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Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusu, birçok taraftar tarafından merak ediliyor. Türkiye'de faaliyet göstermekte olan köklü spor kulüpleri arasında yer almakta olan Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Sorusunu merak eden sporseverler için bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu? Beşiktaş son şampiyonluğunu ne zaman, hangi tarihte aldı?

BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN ŞAMPİYON OLDU?

Beşiktaş'ın en son şampiyonluğu 2021-2022 sezonudur. Buna göre Beşiktaş en son 2021-2022 sezonunda şampiyon olmuştur. Süper Lig'de toplamda 14 Şampiyonluğu ve 14 ikinciliği bulunmaktadır. Ayrıca Bu sezon ile birlikte sezona isim verme uygulaması kaldırılmıştır ancak 2021-22 sezonuna mahsus olmak üzere yeniden isim verilmiştir.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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