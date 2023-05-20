Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Beko Basket maçı ne zaman? Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Beko Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

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BEŞİKTAŞ EMLAKJET - BÜYÜKÇEKMECE BEKO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Beko Basket maçı 20 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ EMLAKJET - BÜYÜKÇEKMECE BEKO BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Emlakjet - Büyükçekmece Beko Basket karşılaşması saat 18:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.