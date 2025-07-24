Beşiktaş elendi mi (Shakhtar Donetsk)?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşıyor. Rekabet dolu karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşiyor. Bu sonuçlar doğrultusunda Beşiktaş elendi mi?

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'nda Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırlıyor. Zorlu karşılaşmada Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalıyor. Heyecan dolu mücadele saat 21.00 itibarıyla başladı.

Şu anda Shakhtar Donetsk, Beşiktaş karşısında 2–1 üstün durumda.

Bu eşleşme, çift maç sistemiyle oynanıyor; ilk maçın sonucu ve bu karşılaşmanın neticesi birlikte değerlendirildiğinde hangi takım tur atlayacak, belli olacak.