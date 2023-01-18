Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZTK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? Ankaragücü Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...