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Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZTK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

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Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZTK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi? Ankaragücü Beşiktaş maçı ile ilgili tüm detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak isteyen Ankaragücü Beşiktaş takımları bu akşam karşı karşıya geliyor. Ankaragücü Beşiktaş maçı heyecanını takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi, merak ediyorlar. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZYK Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi mi?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı bu akşam saat 17.45'te oynanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ankaragücü ve Beşiktaş, karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası ZTK maçı, Ankara'da, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

Ankaragücü - Beşiktaş maçını devam ediyor. Maç henüz sona ermedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler

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