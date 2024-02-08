Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Her iki takımın da tek hedefi bu maçı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmak. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş ZTK'dan elendi mi 8 Şubat 2024?

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Bitexen Antalyaspor'la son 16 turunda karşı karşıya geliyor. Fernando Santos yönetimindeki Kartal, Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalya karşısında tur kovalıyor.

Antalyaspor, ZTK son 16 turunda Beşiktaş'ı konuk ediyor. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 20.45'te başladı. Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasını Ümit Öztürk yönetiyor.

Antalyaspor Beşiktaş maçı ilk yarı skoru: 1-0 Antalyaspor önde.

Maç devam ediyor.