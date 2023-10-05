Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk etti. Mücadele 3-2 konuk takım üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş grupta kaçıncı?

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşmada temsilcimiz 3-2 yenildi. Peki, Beşiktaş elendi mi?

ABOUBAKAR'DAN İNANILMAZ KAFA

YİNE ABOUBAKAR

52. dakikada ceza sahasının önünde topu kazanan Aboubakar ceza sahasına kadar girdi ve şık bir bitirişle farkı ikiye çıkardı.

ROSIER KIZARDI

61. dakikada Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı. Beşiktaş 10 kişi.

LUGANO 10 DAKİKA GERİ DÖNDÜ

Konuk ekip Lugano'nun golleri ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 87. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.

BEŞİKTAŞ ELENDİ Mİ?

Beşikaş'ın bir süt tra çıkması için ilk 2 sırada olması gerekiyor. 4 maç sonrasında gruptaki konuma netleşecek.