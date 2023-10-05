Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş grupta kaçıncı?
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Konferans Ligi ikinci haftasında Beşiktaş, sahasında Lugano'yu konuk etti. Mücadele 3-2 konuk takım üstünlüğü ile sona erdi. Peki, Beşiktaş elendi mi? Beşiktaş grupta kaçıncı?
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci haftasında Beşiktaş, İsviçre temsilcisi Lugano'yu ağırladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan ve saat 19.45'te başlayan karşılaşmada temsilcimiz 3-2 yenildi. Peki, Beşiktaş elendi mi?38. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ghezzal içeriye topu çevirdi. Aboubakar altı pasın içerisinde müthiş bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
52. dakikada ceza sahasının önünde topu kazanan Aboubakar ceza sahasına kadar girdi ve şık bir bitirişle farkı ikiye çıkardı.
61. dakikada Rosier, Celar'a yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan dolayı oyundan atıldı. Beşiktaş 10 kişi.
Konuk ekip Lugano'nun golleri ise 81. dakikada Ignacio Aliseda, 87. dakikada Shkelqim Vladi ve 90. dakikada Eric Bailly'nin kendi ağlarına yaptığı vuruş ile geldi.
Beşikaş'ın bir süt tra çıkması için ilk 2 sırada olması gerekiyor. 4 maç sonrasında gruptaki konuma netleşecek.