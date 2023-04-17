BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Beşiktaş elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Beşiktaş'ta meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Beşiktaş elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

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Beşiktaş elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ta meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Beşiktaş elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Beşiktaş elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BEŞİKTAŞ ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;