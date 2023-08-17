UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'yle kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar, bu mücadeleden de galip ayrılarak üst tura yükseldi. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı haftaya mı oynanacak? Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman?

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Neftçi'yi konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan Beşiktaş, play-off'a yükseldi. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman? Beşiktaş Dinamo Kiev maçı haftaya mı oynanacak?

DİNAMO KİEV PLAY OFF'A YÜKSELDİ

Bu akşam Dinamo Kiev UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakibini penaltılar sonrası eledi ve Beşiktaş'a rakip oldu.

BEŞİKTAŞ DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev, Aris'i penaltılar sonucunda eleyerek Avrupa Konferans Ligi'nde Play-off turuna yükseldi ve Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Beşiktaş Dinamo Kiev maçı 24/ 31 Ağustos tarihlerinde 2 maç üzerinden oynanacak.