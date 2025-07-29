Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı sorusu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasından sonra sosyal medyada gündeme oturdu. Oyuncunun performansı beklentilerin altında kalınca taraftarların tepkisi sert oldu. Bu durum da "David Jurasek neden Instagram hesabını kapattı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki, Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı? İşte detaylar...

DAVID JURASEK INSTAGRAM HESABINI KAPATTI MI?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek David Jurasek, Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Shakhtar Donetsk maçında bekleneni veremedi. Taraftarlar maç sonrası sosyal medyada oyuncuya yoğun eleştiriler yöneltti.

JURASEK HESABINI NEDEN KAPATTI?

Yüzlerce yorum ve paylaşımda eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jurasek, bu baskıya daha fazla dayanamayarak Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı sorusu bu gelişmeyle birlikte netlik kazandı.