Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı? Siyah beyazlı kulübün sezon başında Benfica'dan transfer ettiği genç sol bekin sosyal medya hesabını neden kapattığı merak ediliyor.

Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı sorusu, Shakhtar Donetsk karşılaşmasından sonra sosyal medyada gündeme oturdu. Oyuncunun performansı beklentilerin altında kalınca taraftarların tepkisi sert oldu. Bu durum da "David Jurasek neden Instagram hesabını kapattı?" sorularını beraberinde getirdi. Peki, Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı? İşte detaylar...

DAVID JURASEK INSTAGRAM HESABINI KAPATTI MI?

Süper Lig devi Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı sol bek David Jurasek, Avrupa Ligi elemelerinde oynanan Shakhtar Donetsk maçında bekleneni veremedi. Taraftarlar maç sonrası sosyal medyada oyuncuya yoğun eleştiriler yöneltti.

Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

JURASEK HESABINI NEDEN KAPATTI?

Yüzlerce yorum ve paylaşımda eleştiri oklarının hedefi haline gelen Jurasek, bu baskıya daha fazla dayanamayarak Instagram hesabını kapatma kararı aldı. Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı sorusu bu gelişmeyle birlikte netlik kazandı.

Beşiktaş David Jurasek Instagram hesabını kapattı mı, neden kapattı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Tarihinin en büyük orman yangınını yaşayan ilçenin son hali: Bu acıyı anlatmaya kelimeler yetmez

Yeşiliyle bilinen ilçenin son hali! Bölge halkı adeta yasta
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel elindekiı anketi açıklayıp iddialı konuştu: Birinci olmazsak o gece siyaseti bırakırım

Elindeki anketi açıklayıp iddialı konuştu: O gece siyaseti bırakırım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.