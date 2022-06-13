Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir? VİDEOLU Beşiktaş'ta cinsel ilişkiye girenler kim?

Şiddetli yağmur altında çevredekilere aldırış etmeyen çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi. Beşiktaş cinsel ilişki olayı nedir?

BEŞİKTAŞ CİNSEL İLİŞKİ OLAYI NEDİR?

Şiddetli yağmur altında çevredekilere aldırış etmeyen çift, otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye girdi. Cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilen o anlarda bir kişinin "Otele gidin evinize gidin" sözlerine kızan çift, "Sanane lan" diyerek tepki gösterdi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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