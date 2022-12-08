Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Charleroi bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Charleroi maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman?

Hazırlık Maçı heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Charleroi karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Charleroi maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Charleroi maçı hakemi kim? Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Beşiktaş - Charleroi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Charleroi maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

08-12-2022 BEŞİKTAŞ VS CHARLEROİ MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Beşiktaş ile Charleroi arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport, S Sport Plus kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI S SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI HANGİ GÜN?

Beşiktaş-Charleroi Maçı, 08 Aralık Perşembe günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Charleroi Maçı, saat 19:00 başlayacak.

BEŞİKTAŞ-CHARLEROİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ve Charleroi, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, Antalya'da, Antalya Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.