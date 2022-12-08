Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı?

Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Beşiktaş 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçının özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Charleroi maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...