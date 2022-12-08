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Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı?

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Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı?

Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Beşiktaş 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçının özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Charleroi maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...

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Beşiktaş - Charleroi maçının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle! Beşiktaş - Charleroi maçın gollerini izle! aratması yapıyor. Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini izle! Golleri kim attı?

Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçı 8 Aralık 2022 Perşembe günü yani bugün akşam saat 19:00 'da başlayacak.

Beşiktaş - Charleroi maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.

Maç şuanda Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 sona erdi.

Beşiktaş maçta 2-1 önde. Maç 2-1 bitti. Maçta atılan goller şu şekilde:

Beşiktaş'ın golleri:

  • 16. dakika : Jackson Muleka
  • 39. dakika : Tayyip Talha Sanuç

Charleroi'nin golleri:

  • 50. dakika : Amirhossein Hosseinzadeh

MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 CHARLEROİ

Maçın bitiminin ardından maç özeti S Sport ekranlarında olacak.

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Maç, Antalya'da, Antalya Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Beşiktaş Gündem Spor Haberler Son Dakika

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