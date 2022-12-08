Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçında son dakikalar oynanıyor. Maçta Beşiktaş 2-1 önde. Maçın gollerini ve özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 8 Aralık Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini kim attı? Maçın özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Beşiktaş - Charleroi maçının özeti yayınlandı mı? Beşiktaş - Charleroi maçında tüm golleri kimler attı? İşte detaylar...
Beşiktaş - Charleroi maçının son dakikaları oynanırken maç özetini izlemek isteyenler, Beşiktaş - Charleroi maç özeti izle! Beşiktaş - Charleroi maçın gollerini izle! aratması yapıyor. Beşiktaş - Charleroi maçının gollerini izle! Golleri kim attı?
Beşiktaş - Charleroi hazırlık maçı 8 Aralık 2022 Perşembe günü yani bugün akşam saat 19:00 'da başlayacak.
Beşiktaş - Charleroi maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.
Maç şuanda Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğü ile devam ediyor. Maç 2-1 sona erdi.
Beşiktaş maçta 2-1 önde. Maç 2-1 bitti. Maçta atılan goller şu şekilde:
Beşiktaş'ın golleri:
- 16. dakika : Jackson Muleka
- 39. dakika : Tayyip Talha Sanuç
Charleroi'nin golleri:
- 50. dakika : Amirhossein Hosseinzadeh
MAÇ SONUCU : BEŞİKTAŞ 2 - 1 CHARLEROİ
Maçın bitiminin ardından maç özeti S Sport ekranlarında olacak.
MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!
Maç, Antalya'da, Antalya Gloria Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.