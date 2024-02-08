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Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

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Beşiktaş, bu akşam karşılaşacağı takım ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. Futbol severler, maçın detaylarını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severler bugün hangi takımların futbol oynanacağını merak ediyor. Özellikle, Beşiktaş taraftarı Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak bu akşamki maçı iple çekiyor. Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Beşiktaş bu akşam 20:45'te Antalyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş oyuncuları dün Antalya'ya gitmişti. Bugün oynanacak olan diğer maçlar ise şu şekilde:

Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu devam ediyor. Bugün 17:30'da Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk ederken; 20:45'te Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek.

Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Antalyaspor Beşiktaş Futbol Futbol Gündem Yaşam Spor Haberler

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