Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol severler bugün hangi takımların futbol oynanacağını merak ediyor. Özellikle, Beşiktaş taraftarı Ziraat Türkiye Kupası için oynanacak bu akşamki maçı iple çekiyor. Beşiktaş bu akşam hangi takımla oynayacak? Maç hangi kanalda yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Beşiktaş bu akşam 20:45'te Antalyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş oyuncuları dün Antalya'ya gitmişti. Bugün oynanacak olan diğer maçlar ise şu şekilde:

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu devam ediyor. Bugün 17:30'da Gençlerbirliği Trabzonspor'u konuk ederken; 20:45'te Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek.