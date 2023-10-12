Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. En fazla borcu bulunan kulüp 9,59 milyar lira ile Galatasaray olurken, onu 8,63 milyar lira ile Fenerbahçe, 7,05 milyar lira ile Beşiktaş ve 4,66 milyar lira ile Trabzonspor takip etti. 2023 itibarıyla Beşiktaş'ın toplam borcu 7,05 milyar lira olarak görünüyor.

Beşiktaş borcu ne kadar? 2023 Beşiktaş toplam borcu kaç TL, kaç milyon euro?

Süper Lig ve Türk futbolunun dört büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketlerinde toplam borç, 29,93 milyar liraya ulaştı. Peki, Beşiktaş borcu ne kadar? 2023 Beşiktaş toplam borcu kaç TL?

BEŞİKTAŞ BORCU NE KADAR?

Kulüplerin, KAP'a gönderdiği finansal durum raporlarına göre, 31 Ağustos 2023 itibarıyla en fazla borcu bulunan kulüp Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı kulüpte (Sportif AŞ), dernek ve diğer ilişkili şirketler/taraflar hariç toplam borç, 9,59 milyar lira.

Galatasaray'ı ikinci sırada 8,63 milyar lirayla Fenerbahçe (Futbol AŞ) takip ederken, Beşiktaş'ın (Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ) borç hanesinde ise 7,05 milyar lira görünüyor. Trabzonspor ise (Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği AŞ) 4,66 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

KULÜP HAKKINDA

Beşiktaş, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Süper Lig'de mücadele eden futbol takımı. 1903 yılında Bereket Jimnastik Kulübü (Asıl Çerkesçe ismi Bereketiqo olup bazı kurucuların mensup olduğu Çerkes sülalesinden gelmektedir, Türkçeye Bereket olarak çevrilmiştir. adıyla kurulan Beşiktaş JK'nin, Ağustos 1911'de kurulan şubesidir. Maçlarını 2012-13 sezonuna kadar 32.086 kapasiteli İnönü Stadyumu'nda oynamıştır. 2012-13 sezonu sonunda kulüp, yeni stad yapım çalışmaları başlatmıştır.[8] Armasında ay-yıldız taşıma izni verilen 28 Türk kulübünden biridir. Yurt içi ve yurt dışında gösterdiği performansı, kazandığı kupalar ve ilkleriyle Türkiye'nin en büyük futbol kulüplerinden birisidir.[9][10]

Beşiktaş'ın toplamda 16 Süper Lig (14 Süper Lig + 2 Federasyon Kupası), 10 Türkiye Kupası ve 9 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu bulunmaktadır (TFF Tahkim Kurulu'nun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararı gereğince, 1956-57 ve 1957-58 sezonlarında Federasyon Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ın Süper Lig şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların yıldız kriterine dahil edileceğine karar verildi. Bu karar sebebiyle ligde elde edilen şampiyonluk sayısı, Süper Lig sezonu sayısından iki fazladır.).

Ayrıca profesyonel lig öncesi ile birlikte 14 kez Süper Lig'de, 2 kez Federasyon Kupası'nda, 2 kez Türkiye Futbol Şampiyonası'nda, 3 kez de Millî Küme'de şampiyon olmak üzere tarihinde toplam 21 Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır.[9] Takım ayrıca 1986-87 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda çeyrek finale çıkarak tarihinin en iyi derecesini elde etti. Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından en çok kupası olan takımdır.