Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Beşiktaş-Bodrumspor ilk 11! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş : Mert, Onur, Emirhan, Udokhai, Zainutdinov, Ndour, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Immobile.

Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.