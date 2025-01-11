Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'de kimler var?
Sporseverler, Beşiktaş-Bodrumspor ilk 11 belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu sorusu gündeme geliyor. Peki, Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu?
Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11 belli oldu mu araştırılıyor. Beşiktaş-Bodrumspor ilk 11! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu merak ediliyor. Beşiktaş-Bodrumspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Bodrumspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…
BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Beşiktaş : Mert, Onur, Emirhan, Udokhai, Zainutdinov, Ndour, Salih, Gedson, Muçi, Rafa, Immobile.
Sipay Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Ali, Cenk, Mohammed, Taylan, Fredy, Gökdeniz, Dimitrov, Seferi.
BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR CANLI İZLE!
BEŞİKTAŞ-BODRUMSPOR HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Beşiktaş ile Bodrumspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.