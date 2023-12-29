Beşiktaş Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Beşiktaş Belediye Başkanı kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hangi partili?

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI RIZA AKPOLAT KİMDİR?

Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İdeal bir toplum ve güzel kentler için, yani güzel bir Türkiye için siyaseti hep önemsedi. Gençlik yıllarından itibaren hem aktif olarak siyasetin içinde yer aldı, hem de lisans eğitimini bu alanda tamamladı. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirdi. Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans eğitimine başladı.

Avrupa Birliği Uzmanı olarak yurt içinde ve yurt dışında birçok konferansa katıldı. Bu süreçte CHP Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 7 Haziran 2015 seçimlerinde ön seçimle milletvekili adayı oldu. Aktif iş hayatına eğitim, danışmanlık ve yapı sektörlerinde faaliyet gösteren şirketi ile devam etti.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %73'lük rekor oyla Beşiktaş Belediye Başkanlığına seçilen Rıza Akpolat evli ve iki çocuk babasıdır.