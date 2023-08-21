İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.

İstanbul'da Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu, makamında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında yaşamını yitirdi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Peki, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ender Topçuoğlu kimdir?

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ENDER TOPÇUOĞLU KİMDİR?

Ender Topçuoğlu Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Topçuoğlu, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü ile bağlantılı olarak çalışıyordu.