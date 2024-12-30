Beşiktaş başkanlık seçiminde 'Maklubecilerle uğraşmayın' diyen kim, Galatasaray neden dava açıyor?

Beşiktaş genel kurulunda Galatasaray aleyhine yapılan tezahüratlara, divan başkanı Ahmet Akpınar'ın "Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım" sözleri damga vurdu. Beşiktaş başkanlık seçiminde "Maklubecilerle uğraşmayın" diyen kim, Galatasaray neden dava açıyor?

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİNDE "MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN" DİYEN KİM?

Beşiktaş'ta düzenlenen başkanlık seçimleri, sadece kulüp geleceğiyle ilgili değil, aynı zamanda gündeme damga vuran açıklamalarla da dikkat çekti. Kongrede yapılan konuşmalar ve yaşanan olaylar, taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı."Maklubecilerle uğraşmayın" çıkışı tartışmaların odağına yerleşti.

Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.

ERAY YAZGAN AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, söz konusu durumu mahkemeye taşıyacağını açıkladı.

Yazgan, yaptığı açıklamada,

"Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz.

Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz.

Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız."

ifadelerini kullandı.