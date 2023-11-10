Süper Lig devi Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini duyurdu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş seçimi ne zaman 2023? Yeni Beşiktaş Başkanı kim olacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN? Beşiktaş seçimi ne zaman 2023? Yeni Beşiktaş Başkanı kim olacak?

Süper Lig devi Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştiğini duyurdu.Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş seçimi ne zaman 2023? Yeni Beşiktaş Başkanı kim olacak? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın tarihinin değiştirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 10-17 Aralık tarihinde yapılacak seçimin 26 Kasım-3 Aralık tarihlerine alındığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ SEÇİMİ NE ZAMAN 2023?

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı ile Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın gerçekleştirilme tarihleri, Beşiktaşımızın menfaatleri doğrultusunda görülen lüzum üzerine öne çekilmiştir. Bu doğrultuda, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı, 25 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecektir. 25 Kasım Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 2 Aralık Cumartesi günü yapılacaktır. Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 26 Kasım Pazar günü yapılacaktır. 26 Kasım Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecektir. Kongre Üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız." denildi.

YENİ BEŞİKTAŞ BAŞKANI KİM OLACAK?

Beşiktaş'ta geçtiğimiz dönemlerde ikinci başkanlık yapan Adalı TRT Spor'a konuşurken, "Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı." dedi. Serdal Adalı, NTV'ye yaptığı açıklamada da, "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.