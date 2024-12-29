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Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş yeni başkanı açıklandı mı, 29 Aralık Pazar?

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Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul başladı. Peki, Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı.

Beşiktaş Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı. Yücel, kongrenin Beşiktaş'a hayırlı olmasını dileyerek, üyeleri oy kullanmaya davet etti. Peki, Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş yeni başkanı açıklandı mı, 29 Aralık Pazar?

BEŞİKTAŞ BAŞKANI KİM OLDU?

Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan adayı Hüseyin Yücel, oyunu kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede Yücel, 7 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Hüseyin Yücel, yaptığı açıklamada, kongrenin Beşiktaş'a hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsak da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Genel kurul üyelerimizi bir manileri yoksa oy kullanmaya davet ediyoruz. Sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Serdal Adalı seçilsin kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz." diye konuştu.

Oy sayım henüz sona ermedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Beşiktaş başkanı kim oldu? Beşiktaş yeni başkanı açıklandı mı, 29 Aralık Pazar?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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