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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Hasan Arat istifa etti

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Beşiktaş Başkanı kim olacak?

Beşiktaş Başkanı kim olacak?
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat istifa etti. Taraftarlar ve kulüp üyeleri yeni başkanın kim olacağını merakla bekliyor. Peki, Beşiktaş Başkanı kim olacak? Hasan Arat neden istifa etti? İşte detaylar...

Beşiktaş, son dönemde alınan kötü sonuçlar ve yönetim krizleriyle hareketli bir süreç yaşıyor. Trendyol Süper Lig'deki son maçında Göztepe'ye 4-2 mağlup olan siyah-beyazlı kulüpte peş peşe gelen ayrılık haberleri gündeme damga vurdu. Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Boşalan başkanlık koltuğuna geçici olarak Hüseyin Yücel atanırken, bu atama ilk genel kurulda oylanacak. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler!

BEŞİKTAŞ BAŞKANI KİM OLACAK?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, göreve geldiği süreçte kulüpte önemli değişim ve yenilikler yapmayı hedeflemişti. Ancak özellikle saha sonuçlarının kötü gitmesi ve kulüp içinde yaşanan yönetimsel sorunlar, istifasına giden süreci hızlandırdı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, Hasan Arat'ın istifasının ardından 27 Kasım 2024 tarihli toplantısında yeni başkanlık için hızlı bir karar aldı. Hüseyin Yücel, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 363. Maddesi kapsamında geçici olarak başkanlık görevine atandı.

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.11.2024 tarihli toplantısında alınan karar neticesinde; Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hasan ARAT'ın Yönetim Kurulu Başkanlığından ve üyeliğinden istifasının kabulüne, istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Hüseyin YÜCEL'in TTK'nın 363. Maddesi uyarınca yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Beşiktaş Başkanı kim olacak?

HÜSEYİN YÜCEL KİMDİR?

Beşiktaş Yönetim Kurulu'na yakın bir isim olan Hüseyin Yücel, daha önce kulüp içerisinde çeşitli görevlerde bulunmuş bir iş insanı ve Beşiktaşlılık kültürüne sahip bir figürdür. Yücel, kulübün mali ve sportif anlamda istikrarı için çalışmalarını sürdürecek.

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