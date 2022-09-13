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Beşiktaş-Başakşehir tokat olayı nedir? Massuaku ne yaptı? Júnior Caiçara tokat olayı (Video İzle)

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Beşiktaş-Başakşehir tokat olayı nedir? Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın son dakikalarında Massuaku'nun Júnior Caiçara'ya attığı tokat sosyal medyada çok konuşuldu. Massuaku ne yaptı? Júnior Caiçara tokat olayı ne?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Bu sezon ilk yenilgisini alan siyah-beyazlılarda Massuaku'nun son dakikalarda rakibine yaptığı müdahale gündem oldu. Massuaku ne yaptı? Júnior Caiçara tokat olayı (Video İzle)

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR TOKAT OLAYI NEDİR?


Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş'ın Başakşehir ceza sahası dışında serbest vuruş kazanmasının ardından futbolcular arasında gerginlik yaşandı. O anlarda siyah-beyazlı futbolcu Massuaku'nun Başakşehirli Júnior Caiçara'ya tokat attığı görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi.

Beşiktaş-Başakşehir tokat olayı nedir? Massuaku ne yaptı? Júnior Caiçara tokat olayı (Video İzle)

Rakip takım taraftarları VAR ve hakem Halil Umut Meler'in Masuaku'nun hareketine bir yaptırım uygulamamasına tepki gösterdi. Bazı taraftarlar ise Josef'e gönderme yaparak "Böyle bir güvensiz ortamda" bulunma yorumu yaptı.

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