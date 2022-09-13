Beşiktaş Başakşehir penaltı pozisyonu penaltı mı? Beşiktaş'ın evinde Başakşehir'e 1-0 kaybettiği maçın yankıları devam ediyor. Maçta büyük tartışma yaratan el pozisyonlarına siyah beyazlı taraftarların penaltı demesinin ardından hakem yorumları araştırılmakta. Peki, Beşiktaş Başakşehir penaltı pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu, Fırat Aydınus, Deniz Çoban hakem yorumları!

Beşiktaş, evinde Başakşehir'e 1-0 kaybetti. Puan kaybının ardından ise hakem Halil Umut Meler'in kararları sosyal medyada büyük yer buldu. Tartışmalı pozisyonlar hakkında futbolseverlerin en çok merak ettiği konu ise bu pozisyonlara eski hakemlerin yorumları oldu. Sporseverler konuya ilişkin Beşiktaş Başakşehir penaltı pozisyonu penaltı mı? Erman Toroğlu, Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Ahmet Çakar hakem yorumları! konularını araştırmakta. İşte Detaylar

BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR PENALTI POZİSYONU PENALTI MI?

Ahmet Çakar: TFF, Beşiktaş'a gider yaptı

Pozisyonu değerlendiren eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar, "Geçen hafta Beşiktaş kulübü haklı olarak sisteme isyan etti. TFF ise Beşiktaş'a gider yaptı ve senin en nefret ettiğin hakemi vereceğim dedi. Halil Umut Meler çok ciddi sakatlık geçirmişti. Penaltıdır diyemem ama hakemin tavır davranışları tahrik edici. Halil Umut Meler, sen tahrik ediyorsun. Taraftara, sahadaki Beşiktaş'a veya hangi takım olursa olsun gider yapamazsın. O pozisyona ben de penaltı demem ama Halil Umut Meler, davranışlarıyla, tavırlarıyla ciddi olarak tahrik etti." dedi.

Fırat Aydınus: Penaltı değil

Ayrıca eski hakem ve TV 8.5 yorumcusu Fırat Aydınus, "Beşiktaş'ın, Başakşehir maçında ilk yarıda penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru. Top, Duarte'nin destek eline çarpıyor. Penaltı değil." ifadelerini kullandı.

Deniz Çoban:"Oyuncu ellerini yere koymasa burun üstü yere düşer. Penaltı yok."

Bülent Yıldırım: "Penaltı yok."

Lale Orta: "O zaman herkes kaleci gibi yatsın yere, 'kollarım doğal konumda' desin. Penaltı."