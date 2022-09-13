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Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! [VİDEO]

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Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 13. dakikasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası deneyimli hakem sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuldu. Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! [VİDEO]

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Maçın önüne ise tartışmalı pozisyonlar ve maç sonu açıklamalar geçti. Maçın 13. dakikasında Başakşehir ceza sahası içerisinde topu çıkartmak isteyen Duarte'nin ellerine çarpmasının ardından Beşiktaş cephesi yoğun penaltı itirazında bulundu. Sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından pozisyon internette aratılmaya başladı. İşte detaylar

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI PENALTI POZİSYONU İZLE! [VİDEO]


Masuaku'nun sol kanattan yaptığı ortada Başakşehirli futbolcu Duarte ceza sahası içinde topu karşıladı. Siyah-beyazlı futbolcular, Duarte'nin elle oynadığı yönünde itirazda bulunarak hakem Halil Umut Meler'den penaltı bekledi. Ancak Meler, oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! [VİDEO]

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI PENALTI POZİSYONU İZLE!

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