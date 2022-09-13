Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! [VİDEO]

Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan mücadelenin 13. dakikasında yaşanan pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi. Bu karar sonrası deneyimli hakem sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar tarafından topa tutuldu. Beşiktaş-Başakşehir maçı penaltı pozisyonu izle! [VİDEO]