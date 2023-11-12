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BEŞİKTAŞ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı CANLI, şifresiz izleme linki!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e yenilmesi sonrası ilk lig maçına çıkıyor. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı ise merak konusu oldu. Peki, Beşiktaş Başakşehir maçı, ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK maçı canlı, şifresiz izleme linki!