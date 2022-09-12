Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir, şifresiz HD canlı izleme linki var mı?

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir arasında Vodafone Park stadyumunda oynanacak mücadele 12 Eylül Pazartesi günü beİN Sport 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Başakşehir arasındaki mücadele 12 Eylül Pazartesi günü saat 19:00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE!

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL İLK 11'LER!

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N'Koudou Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka