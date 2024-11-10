Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Başakşehir maç sonucu!

Trendyol Süper Lig'de bu akşam Fenerbahçe ile Galatasaray maçı kaç kaç bitti ve Beşiktaş- Başakşehir maç özeti merak edilirken Beşiktaş- Başakşehir maç skoru gündeme geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetiyor. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin VAR hakemi olarak ise Özgür Yankaya görev yapıyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Başakşehir maç özeti sıklıkla araştırılıyor. Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş-Başakşehir maç özeti! Detaylar haberimizdedir…

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada yer aldı. Süper Lig'de çıktığı son 2 müsabakada sırasıyla Galatasaray ve Kasımpaşa'ya mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Başakşehir karşısında kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 15 puanı bulunuyor. Ligde son 4 maçını kazanamayan turuncu-lacivertli ekip, hafta içinde UEFA Konferans Ligi üçüncü maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile deplasmanda 2-2 beraber kalmıştı.

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Onur, Deniz, Crespo, Pelkas, Serdar, Piatek.

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Muci, Rafa, Rashica, Semih.

BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

87' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor...

86' Beşiktaş'ta Muçi ve Joao Mario yerine Salih Uçan ile Mustafa Erhan Hekimoğlu oyunda.

84' Milot Rashica, orta alanda Figueiredo'ya faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

83' Başakşehir'de Piatek ve Serdar Gürler oyundan alındı. Yerlerine Keny ile Figueiredo dahil oldu.

82' Beşiktaş'ta Muçi, orta sahanın solundan rakip yarı alana koşan Gedson'a uzun bir top attı. Savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

81' Beşiktaş, ön alan baskısı yapıyor...

80' Mücadelede son 10 dakikalık bölüme girdik.

79' Beşiktaş, tüm hatlarıyla Başakşehir yarı alanına yerleşti.

77' Başakşehir'de Berat Özdemir yerine Olivier Kemen oyuna dahil oldu.

75' Başakşehir'de Deniz Türüç, sağ kanattan topu taşıyarak korner çizgisine kadar ilerledi. Sonrasında Duarte'ye yerden pasını verdi. Duarte ceza sahasının sağından vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

74' Beşiktaş'ta Rashica rakip yarı alanın sağında Lima'ya faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

73' Beşiktaş, rakibine ön alan baskısı gerçekleştiriyor...

72' Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Masuaku topu karşılayarak Muçi'ye pas verdi Muçi topla hızla ilerlerken Serdar Gürler savunmasına yardımcı olup topu kazandı ve kontrra atağı kesti.

71' Opoku, savunmadan sağ kanata uzun bir top gönderdi. Deniz Türüç'ten önce topa müdahale eden Muçi topu kornere gönderdi. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

70' Mücadelede son 20 dakikalık bölüme girdik.

69' Beşiktaş'ta Joao Mario'nun yaydan sağ ayak içiyle vurduğu şut yandan dışarı çıktı.

67' Masuaku, sol kanattan topu hızla sürmek isterken Başakşehirli oyuncular araya girdi ve tehlikeyi önledi.

66' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy yerine Milot Rashica oyuna dahil oldu.

65' Beşiktaş'ta Muçi rakip yarı alanın solundan topla ilerlerken Opoku'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından sarı kart gördü.

64' Bir faul daha. Ernest Muçi, rakip yarı sahanın solunda Duarte'ye faul yaptı.

63' Al Musrati, orta alanda oyuna yeni giren Berkay Özcan'a faul yaptı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

62' Başakşehir'de Crespo ve Ömer Ali Şahiner oyundan alındı. Yerlerine Onur Ergün ile Berkay Özcan dahil oldu.

61' Başakşehir mücadelenin bu dakikasına kadar 8, Beşiktaş ise 7 şut çekti.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y RAMS Başakşehir 0-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi.

43' Rafa Silva'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında penaltı noktasının solundan bulunan Muçi topa yükseldi fakat dokunamadı.

42' Mücadelenin bu dakikalarında Başakşehir %35 - %65 Beşiktaş topa hakim.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

38' TEHLİKELİ POZİSYON! Serdar Gürler, sol kanatta taç çizgisinde Paulista'dan topu kurtararak ceza sahasının solundan çzigiye indi. İçeriye çevirmek istedi fakat Musrati araya girerek tehlikeyi önledi. Başakşehir, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

37'Başakşehir'de Deniz'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Uduokhai topu kafayla karşıladı ve dışarı çıktı. Başakşehir, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

36' Beşiktaş, kendi yarı alanında top çeviriyor...

35' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, orta sahanın solunda Duarte ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

34' Başakşehir'de Crespo, rakip yarı alanın solunda Musrati'den topu alarak kaleye doğru topu sürdü fakat Musrati gerisinden gelerek tekrar topu kazanarak hatasını telafi etti.

32' Beşiktaş'ta Rafa Silva, orta alanda Crespo'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı. Beşiktaş, serbest vuruş kullanacak.

31' Başakşehir, kendi yarı alanında top çeviriyor...

30' Mücadelenin ilk yarım saatlik bölümünü geride bıraktık.

29' Başakşehir'de Serdar, orta sahanın sol tarafında Svensson'un müdahalesinin ardından yerde kaldı. Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

28' Beşiktaş, tüm hatlarıyla Başakşehir yarı alanına yerleşti.

27' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın sağ kanattan uzak direkteki Muçi'ye açtığı ortada Duarte araya girerek tehlikeyi önledi ve topu kornere göderdi.

26' Oyun Başakşehir'in kale vuruşuyla yeniden hareketlendi.

24' Gabriel Paulista ve Ömer Ali Şahiner'de kendini yere bıraktı. Bekleyiş sürüyor...

23' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Başakşehir ceza sahasının solundan şutunu çekti ve ardından Ömer Ali Şahiner'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hakem Turgut Doman oyunu durdurdu ve sağlık ekiplerini oyun alanına davet etti.

21' Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta top Beşiktaş barajından döndü.

20' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, kendi yarı alanının yay gerisinde Duarrte'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

18' Mücadelenin temposu bir hayli yüksek başladı.

17' Serdar Gürler'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada uzak direkte Masuaku, Deniz Türüç'ten önce topa kafasıyla müdahale etti ve meşin yuvarlak yükselerek Mert Günok'un ellerinde kaldı.

16' Beşiktaş, kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor...

15' Serdar Gürler'in sol kanattan yayda bulunan Piatek'e verdiği havadan pasta Piatek, göğsüyle topu yumuşatıp ayağının üstüyle şutunu çekti. Top üstten dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

14' Başakşehir'de Serdar Gürler, sol kanatta topla buluştu ve yay gerisindeki Crespo'ya pas verdi. Crespo, Beşiktaş ceza sahasına ortaladı fakat topa kimse dokunamadı meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

12' Beşiktaş'ta Muçi sol kanattan çizgiye inerek penaltı noktasında bulunan Rafa'ya yerden pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Rafa Silva, şut açısı yarattı ve kaleye denedi fakat top yan ağlarda kaldı. Başakşehir kale vuruşu kullanacak.

11' Beşiktaş, tüm hatlarıyla Başakşehir yarı alanını yerleşti.

10' Başakşehir'in kullandığı köşe vuruşunda Opoku, kaleye yakın mesafeden kafa vuruşu yaptı fakat meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un kucağında kaldı.

9' Serdar Gürler, rakip yarı alanın yay solundan şut çekti. Kaleci Mert parmaklarının ucuyla topu çeldi ve kornere gönderdi. Başakşehir, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' TEHLİKELİ ATAK! Beşiktaş'ta Svensson, sağ kanattan yayda bulunan Rafa Silva'ya yerden pas verdi. Rafa'nın bekletmeden ayak içiyle çektiği şutu kaleci Muhammet kurtardı.

7'Semih Kılııçsoy, sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girdi sonrasında savunmanın müdahalesiyle kendini yerde buldu. Pozisyonun ardından hakem Turgut Doman'a penaltı itirazlarında bulundu.

5' Başakşehir'de Piatek, ceza sahası sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti fakat top yan ağlarda kaldı.

3' Başakşehir'de Duarte, orta alanda Gedson Fernandes'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Başakşehir, serbest vuruş kullanacak.

2' TEHLİKELİ ATAK! Başakşehir'de Deniz'in sağ kanattan sağ ayağı ile açtığı ortada Piatek 6 pasın solunda topa son anda hamle yaptı fakat top yandan dışarı çıktı.

1' Fatih Terim Stadı'nda maç başladı.