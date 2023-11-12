Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - Başakşehir maçı berabere mi, kim önde? Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı linki!

12 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Beşiktaş - Başakşehir maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - Başakşehir maçı berabere mi, kim önde?

Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç? Sorusu, maçın başlaması ile birlikte sporseverler tarafından merak edilerek internet üzerinde araştırılmakta. Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki heyecan dolu Trendyol Süper Lig maçı, 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek. Maç, İstanbul'da, Beşiktaş Park Stadyumu'nda oynanacak ve başlama saati 16:00 olarak belirlendi. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş - Başakşehir maçı berabere mi, kim önde?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ?

Beşiktaş - Başakşehir maçı canlı anlatım için tıklayınız.

19' Konuk ekip bu dakikalarda Beşiktaş'ın baskısını kırmış durumda.

16' Bu dakikalarda her iki takımda orta sahada karşılıklı top kayıpları yapıyor.

12' Emmanuel Dennis sağ kanattan ceza sahası içine girdiği anda Necip Uysal kayarak Dennis'in ayağından topu aldı.

10' Rebic'in sol çizgide Tayfur'a attığı pasta Dubois araya girerek topu taca attı.

8' Sağ kanatta Emmanuel Dennis'in pasında Krzysztof Piatek sağ çaprazdan vurdu. Top kaleye paralel olarak dışarıya gitti.

5' RAMS Başakşehirli oyuncular Beşiktaş'ın önde baskısı sonucu topu kendi yarı alanından çıkaramayınca topu taca attı.

3' Tayfur Bingöl'ün kullandığı köşe vuruşunu Ousseynou Ba ön direkte uzaklaştırdı.

1' Maç başladı.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde ve Avrupa'da aldığı üst üste kötü sonuçlarla hedeflerinden teker teker uzaklaşan Beşiktaş, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle 19 puana sahip olarak 5. sırada yer alıyor.

RIZA ÇALIMBAY İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Burak Yılmaz ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile ilk sınavına çıkacak. Çalımbay, daha önce Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçtan galip ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Amartey, Tayfur, Amir, Salih, Gedson, Zaynutdinov, Rebic, Muleka.

RAMS Başakşehir; Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ba, Opoku, Mahmut, Dennis, Berkay, Emirhan, Serdar, Piatek.